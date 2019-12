Dego festeggia la festa patronale con l'evento "Babbo Natale in Piazza": l'appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre

"Babbo Natale in Piazza" a Dego. L'evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il comune, si terrà sabato 7 dicembre in occasione della festa patronale di S. Ambrogio.

Questo il programma della giornata:

dalle ore 9,00 "Fiera Magia di Natale" con con mercatino d’Arte, Artigianato e Prodotti locali in piazza Panevino durante tutta la giornata;

dalle ore 15, inaugurazione esposizione artistica "Magiche Atmosfere" nella chiesa di San Giovanni a cura del Circolo Culturale Dego;

sempre dalle ore 15, inizio "attività per bambini", truccabimbi e giochi in piazza E.Botta con le associazioni in collaborazione con Fili&Abbracci;

alle ore 17.30 accensione dell'albero di Natale in piazza del Monumento;

alle ore 18 i "Fuochi Piromusicali" (In caso di maltempo lo spettacolo sarà posticipato al 24 dicembre ore 22,30);

alle ore 19 Cena di Natale con antipasto, trippa in umido o pasta al ragù, dolce, acqua e vino € 10. Prenotazione obbligatoria: 347 9504005 Valentina o presso Pro Loco di Dego. Trippa offerta dalla Macelleria Christian;

alle ore 21,30 'Napo Canta De Andre' concerto nella Chiesa Parrocchiale di S.Ambrogio.

Inoltre offerte natalizie nei negozi del paese (presso gli esercizi commerciali che esporranno il logo della manifestazione).