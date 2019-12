Mezzi pesanti e maltempo in Val Bormida, Righello (Pd): "Vigileremo per l'attuazione di un'area stoccaggio a Ferrania"

Mauro Righello, vicecapogruppo del Pd in Regione Liguria, fa il punto sull'esigenza di un'area per lo stoccaggio dei Tir nella frazione di Ferrania, a Cairo Montenotte.

Dichiara Righello: "I mezzi pesanti che, in caso di emergenza neve, vengono dirottati, come da protocollo, fuori dall'autostrada A6 sulla viabilità provinciale e urbana, potranno presto contare, grazie a una revisione del protocollo da parte del centro operativo, di un'area di stoccaggio a Ferrania, in modo da non impattare sulla viabilità cittadina.

Lo ha assicurato questa mattina l'assessore Giampedrone, rispondendo a una mia interrogazione sull'argomento, firmata anche dal capogruppo Giovanni Lunardon.

Una notizia positiva per tutta l'area dell'entroterra savonese, il cui traffico subisce pesanti ripercussioni a causa della presenza di questi mezzi nel tessuto urbano, con problemi di parcheggio, viabilità e sicurezza. Vigileremo che quanto promesso oggi dall'assessore venga effettivamente mantenuto".