Pietra Ligure, il consigliere di minoranza Mario Carrara: "Messa in sicurezza del Maremola da preferirsi alla ristrutturazione della passeggiata a mare"

"Ancora una volta, in poco tempo, un nubifragio ed eccezionali precipitazioni hanno fatto temere il peggio per la Città. Ancora una volta, il torrente Maremola, con l'impeto della sua piena, ha fatto temere che tracimasse. Ancora una volta, si è paventato il pericolo che le sue acque inondassero la città. Le drammatiche immagini della piena del torrente e della chiusura a scopo precauzionale del ponte vecchio, sono lì a dimostrarlo concretamente". Così Mario Carrara, consigliere comunale di minoranza del Gruppo consiliare "Sara Foscolo Sindaco", apre la mozione che presenterà nel prossimo Consiglio comunale di Pietra Ligure.

"In questo contesto, posto che eventi meteorologici estremi sono sempre avvenuti in passato, ma, mai con questa impressionante frequenza - aggiunge Carrara - é logico ed automatico pronosticare e prevedere che, senza adeguati interventi di messa in sicurezza del torrente Maremola, prima o poi, con un nubifragio solo un po' più violento di quelli che l'hanno preceduto, se concomitante con una mareggiata da 'Scirocco', esso strariperà ed inonderà il paese. Così com'è avvenuto nel 1933; così come stava di nuovo per avvenire il 24 Novembre del 2017. Appare, quindi, evidente che la vera, principale priorità di Pietra Ligure sia mettere in sicurezza il suo fiume in modo da scongiurare che possa inondarla e provocare danni e rovina".

"Sull'avviso, ormai, dai continui 'rovesci' meteorologici siamo stati messi - continua il consigliere di minoranza - Tra le prime opere di realizzarsi urgentemente, individuiamo l'innalzamento consistente degli argini, 'in primis' nella parte del torrente tra il ponte vecchio e la foce; quindi, nel tratti laddove gli argini non arrivano neanche più al metro d'altezza ed alla confluenza dei torrenti Scajncio e Maremola. Per far ciò, si devono impiegare risorse finanziarie disponibili o anche già destinate ad altri interventi che, tuttavia, non rivestano una tale rilevanza di urgenza per 'sicurezza' e 'protezione civile'. A tal proposito, notiamo che la Giunta Comunale, il 19 Novembre u.s., ha deliberato la 'ristrutturazione' della parte 'a monte' della Passeggiata a Mare centrale, laddove sono ubicati la gran parte dei dehors degli esercizi pubblici. Ci sembra, che in un contesto del genere, a quest'ultima opera, di carattere prevalentemente 'estetico', dovrebbe preferirsi la messa in sicurezza del fiume. Infatti, che se ne farebbero gli esercenti di avere negozi prospicenti una passeggiata nuova se, poi, gli stessi negozi venissero inondati dall'acqua? Così, pure, gli abitanti stessi della Città".

Di seguito il dispositivo della Mozione Consiliare firmata da Mario Carrara :

Il Consiglio Comunale di Pietra Ligure, avendo constatato che, con i cambiamenti climatici, la frequenza di tempeste, nubifragi, acquazzoni che si abbattono su nostro territorio é diventata rilevante e che si rendono, quindi, necessari urgenti interventi strutturali di adeguamento degli argini di contenimento della portata del fiume Maremola a standard e dimensioni che possano migliorare la sicurezza del torrente stesso rispetto ai pericoli di una sua esondazione, a causa di fenomeni atmosferici di carattere eccezionale,

Impegna il Sindaco e la Giunta a reperire i finanziamenti necessari per la redazione di progetto e la successiva realizzazione dell'innalzamento degli argini del torrente Maremola, traendo questi stessi finanziamenti, pari ad €.490.000, da quelli già previsti per la ristrutturazione della parte "a monte" della passeggiata a mare centrale di via Don Giovanni Bado, opera prevalentemente "estetica", il cui progetto ed attuazione viene, quindi, rinviato negli anni successivi.