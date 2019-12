Porti, Toti su emendamento per istituzione contributo unificato container: "Inaccettabile, il governo vuole affossare le nostre aziende e i nostri porti"

Di seguito il commento del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti alla notizia dell'emendamento approvato oggi in Commissione finanze:

"Apprendiamo ormai senza più parole l’approvazione in Commissione finanze della Camera dei Deputati dell’emendamento al Decreto Fiscale che prevede l’istituzione 'di un contributo unificato sui container sbarcati e imbarcati nei porti dello Stato, anche se non contenenti merci È inaccettabile che i porti e le imprese, già le più tassate di tutto il continente, subiscano un ulteriore aggravio fiscale. Questo governo vuole chiaramente affossare le nostre aziende e i nostri porti, motori dello sviluppo di tutto il Paese. Chiediamo al governo che questo contributo venga eliminato immediatamente. Se diventasse realtà sarebbe inoltre l'ennesimo colpo inflitto all'economia della nostra Liguria che ha i sistemi logistici più importanti del nostro Paese. Insomma isolata e anche beffata! Noi non lo permetteremo!".