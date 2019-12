Asl 2: "Val Bormida torna alla normalità, l'automedica aggiuntiva Sierra 3bis non serve più"

Annuncia la Asl 2 Savonese: "Visto il miglioramento delle condizioni di viabilità e la riapertura delle strade di comunicazione con la Valbormida, il previsto servizio aggiuntivo di automedica Sierra 3bis viene temporaneamente sospeso, prevedendone l’eventuale immediata riattivazione in caso di nuova emergenza.

Sono state infatti ripristinate le strade di collegamento con il Distretto sanitario della Valbormida, sia l’Autostrada A6 (carreggiata sud dell’autostrada A6 Torino–Savona), sia la strada provinciale SP29 del Cadibona.

Le statistiche degli interventi di soccorso dall’inizio dell’emergenza, 23 novembre us. al mattino di ieri 2 dicembre 2019, sono perfettamente in linea con altri periodi temporali analizzati in situazione di normalità (totale 30 interventi di soccorso, 22 con l’automedica sierra 3 e 5 con sierra 3bis e 3 secondari urgenti dal PPI di Cairo, pari al 3,70 % degli interventi di automedica giornalieri).

La temporanea sospensione partirà dalle ore 8 del 4 dicembre 2019 con la disposizione, nel caso di emergenze legate alle condizioni meteo o di nuova sospensione della viabilità, della pronta riattivazione del servizio".