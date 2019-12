Savona, il 5 dicembre alla Ubik l'incontro "Savona isolata e senza Santi in Paradiso"

"Sul disastro idro-geologico verificatosi sul nostro territorio, non siamo intervenuti pubblicamente nei giorni scorsi per evitare accuse di sciacallaggio, ma intendiamo ribadire le nostre posizioni sulla gestione dell'ambiente e sulle infrastrutture locali, le stesse posizioni che sosteniamo da molti anni, come indicazioni, sollecitazioni, progetti indirizzati alle Amministrazioni competenti". Così Mauro Dell'Amico (per il Direttivo di Noi per Savona) annunciando che giovedì 5 dicembre, alle ore 18 alla Ubik di Savona, Giorgio Ajassa e Giovanni Maina, con la collaborazione tecnica di Dario Zucchelli, terranno un incontro dal titolo: "Savona isolata e senza Santi in Paradiso".

"Saranno presentate proposte progettuali concrete relative alla mobilità nella nostra provincia, riguardanti in particolare le infrastrutture ferroviarie. Sono progetti condivisi dalle Province limitrofe e dalle Regioni Piemonte e Liguria, che attendono di essere finalmente realizzati. Quali altri disastri dobbiamo attenderci, perché si parta anche da noi con interventi efficaci di manutenzione, prevenzione e ammodernamento sulle strade e sulle ferrovie?" conclude infine Dell'Amico.