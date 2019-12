Gli alunni delle scuole di Pietra e Borgio volontari per un giorno in favore della colletta alimentare

Quest’anno, per la prima volta, l’Istituto comprensivo di Pietra Ligure ha promosso la Colletta nella Scuola Secondaria di 1° grado “Nicolò Martini” di Pietra Ligure e “Camillo Sbarbaro” di Borgio Verezzi.

I ragazzi raccontano così l’esperienza vissuta: “Il 29 novembre e la nostra scuola ha partecipato ad un'iniziativa benefica di vitale importanza: la Colletta Alimentare, che permette a tutti di donare cibo a chi non lo ha. L’abbiamo dovuta anticipare di un giorno perché il sabato la nostra scuola è chiusa.

Tutti i prodotti sono stati infine ritirati dai volontari del Banco Alimentare per farli pervenire alle Associazioni che li distribuiranno alle persone bisognose. Più di 400 kg di alimenti, questo è il grande risultato della nostra prima raccolta a scuola, ne siamo orgogliosi.

Ringraziamo genitori e familiari per averci dato gli alimenti da donare consentendoci di compiere un gesto di solidarietà. Per noi è stato molto importante partecipare a questa significativa e utile iniziativa, perché grazie alla Colletta abbiamo riflettuto sull’importanza del dono, della condivisione e dell’offerta di aiuto a chi vive un momento di difficoltà, consapevoli di essere molto fortunati perché a noi non è mai mancato nulla.