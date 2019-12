Garlenda, il 9 dicembre la firma della convenzione tra Fiat 500 Club Italia e A2A

"A2A è uno dei primari fornitori di energia elettrica e gas in Italia - spiega dal Fiat 500 Club Italia di Garlenda - La loro filosofia si basa sull’utilizzo di fonti rinnovabili e tecnologie all’avanguardia per la tutela dell’ambiente. In un momento così delicato per il nostro pianeta, il Fiat 500 Club Italia, riferimento principale al mondo per quanto concerne la 500 storica, è lieto di aver trovato un partner serio e professionale, che oltre alla salvaguarda dell’ambiente, ha a cuore il benessere delle famiglie. Grazie alla convenzione i soci del Club possono usufruire di una notevole agevolazione di cui si parlerà durante la cerimonia di lunedì mattina".