Albenga, attenzione alle fake news. L'assessore Pollio: "Ecocentro aperto ai soli residenti"

Dopo i finti operatori SAT che avrebbero tentato di entrare in abitazioni private utilizzando la scusa di consegnare i mastelli a domicilio (si ricorda che SAT non effettua questo tipo di servizio, pertanto si invita ad informare prontamente le forze dell’ordine in casi simili), a circolare in queste ore una fake news che sta creando scompiglio all’Ecocentro sito presso l’ex Caserma Turinetto di Albenga.

In particolare la notizia che sta circolando è quella che chiunque può accedere al centro di raccolta per smaltire i propri rifiuti. A tal proposito l’Assessore Gianni Pollio chiarisce: "L’Ecocentro è aperto per i soli cittadini residenti ad Albenga, pertanto solo loro vi possono accedere e conferire i rifiuti urbani e assimilati, per le quantità previste da Regolamento Comunale".

Ricordiamo che l'orario dello stesso è il seguente:

Lunedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;

Martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;

Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;

Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00.