Albisola, il ponte medievale sarà illuminato per le festività di Natale

“L’idea del progetto illuminotecnico – spiega Simona Poggi, assessore alla Cultura - è quella di porre l’accento sul ponte medievale, monumento che caratterizza il territorio albisolese. Il simbolo del nostro borgo si colora per creare un ponte simbolico che unisce la Cultura - intesa anche come valorizzazione del patrimonio artistico - alla tradizione e alla innovazione. Una serata suggestiva e iconica da vivere tutti insieme per iniziare ufficialmente il conto alla rovescia verso il Natale”.