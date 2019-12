Cosseria, la denuncia del sindaco Molinaro: "Siamo senza telefonia, connessione internet e segnale tv"

Nuovi disservizi in ambito di telecomunicazioni e dei programmi TV sul territorio di Cosseria. Lo comunica in una nota il sindaco Roberto Molinaro.

"Negli ultimi anni gli utenti di Cosseria subiscono frequenti interruzioni della telefonia fissa, internet e dei gestori di telefonia mobile - spiega in una nota - La scorsa settimana complice ovviamente l'alluvione, siamo rimasti senza connessione Vodafone. A Case Lidora da giorni manca o è debolissimo il segnale sia di Wind, sia della Telefonia 3. Da ieri sera inoltre, siamo senza telefonia fissa".

"In alcune località avere la connessione tradizionale di internet è un miraggio. Spesso non riceviamo i canali TV, soprattutto quelli Mediaset e in questo caso il problema pare sia da addebitare ai potenti ripetitori della telefonia mobile che ostacolano la ricezione dei canali televisivi. Questo potrebbe essere verificato dal proprio antennista di fiducia il quale potrebbe applicare dei filtri denominati LTE".

"In merito alla telefonia fissa ho scritto una lettera alla Telecom e per conoscenza al Prefetto e ad ANCI. Non è accettabile avere un servizio a singhiozzo, per cui ho richiesto un intervento che possa risolvere definitivamente queste continue interruzioni - conclude il primo cittadino Molinaro - In attesa della fibra ottica abbiamo necessità di avere una centrale Telecom funzionante con le batterie all'interno che siano cariche ed efficienti".