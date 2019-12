Il Tribunale di Savona saluta la funzionaria del Gip Francesca Ipotesi

Un grande e commovente saluto nell'Aula Magna del Tribunale di Savona, nel suo Tribunale dove per 30 anni ha lavorato e visto nascere l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

La funzionaria giudiziaria del Gip Francesca Ipotesi, 64 anni, è andata in pensione e i Gip Fiorenza Giorgi, Alessia Ceccardi e Francesco Meloni, i pm, i giudici e i colleghi hanno voluto salutarla e ringraziarla per l'ottimo lavoro svolto in questi anni.

Siciliana, arrivata a Savona nel 1989, dopo aver lavorato in Pretura a Lercara Friddi per 9 anni, è stata una colonna portante del Palazzo di Giustizia savonese con una breve parentesi di tre anni al contenzioso civile.

"Sono arrivata proprio quando è entrato al lavoro il Gip. Mi dispiace lasciare l'ufficio, venerdì, il mio ultimo giorno, è stato emozionante. Ora farò la nonna dei miei tre nipotini. Grazie a tutti".

"È un giorno molto triste per me, è il classico funzionario perfetto, efficiente, onesta, garbata, di grande professionalità, affidabile, da una settimana ci sentiamo quasi a lutto. Mi consolo molto pensando che ora potrà godersi suo marito anche lui in pensione e i suoi nipotini" spiega il Gip Fiorenza Giorgi.

"Siamo tutti dispiaciuti di perdere una persona professionale e competente, conosciuta e stimata da tutti" hanno proseguito la Presidente del Tribunale Lorena Canaparo e Silvia Biagini, dirigente amministrativo.