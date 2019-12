Nuovi treni tra Liguria e Piemonte, la soddisfazione della Giunta Regionale

"I nuovi collegamenti tra Liguria e Piemonte, venti treni che saranno operativi da domani, e l'aumento dei posti a disposizione dei pendolari sono il risultato di un confronto concreto e sollecito tra le istituzioni in una situazione di emergenza.

Il Ministero ha ascoltato la richiesta di aiuto delle regioni e ha chiesto a Trenitalia di attivare i nuovi servizi per rispondere alla grave situazione che si è creata sui collegamenti stradali in queste ultime settimane. Ringraziamo tutti per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati, nella speranza che il trasporto pubblico su ferro possa presto tornare a integrarsi con il trasporto su gomma, per venire incontro nel modo migliore alle esigenze di cittadini, pendolari e imprese".

Questo il commento del presidente e dell'assessore ai trasporti di Regione Liguria, Giovanni Toti e Gianni Berrino.