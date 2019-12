Savona, ritorna in comune il Difensore Civico per ascoltare le istanze dei cittadini (FOTO)

Ritornerà con il 2020 in Comune a Savona dopo anni di assenza il Difensore Civico a cadenza bimestrale: un servizio per offrire ancora più attenzione alle istanze dei Cittadini.

Il difensore civico interviene, su richiesta scritta, verbale, telefonica (dopo aver verificato le generalità dell'esponente) oppure d'ufficio, per tutelare i cittadini quando hanno in corso pratiche di natura amministrativa con la Regione Liguria, con i suoi enti strumentali e con quegli enti o quelle aziende in cui la partecipazione regionale risulti prevalente. Interviene anche nei confronti delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli uffici delle province e dei comuni e delle unioni di comuni che non abbiano un proprio difensore civico.