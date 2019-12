L'Acqua minerale di Calizzano e l'Istituto Falcone di Loano insieme per l'ambiente

L'Acqua Minerale Calizzano lancia per il 2° anno il contest creativo per il corso di grafica delle classi 3° e 4° dell' Istituto d'Istruzione Secondaria “Giovanni Falcone” Loano; Il tema è “L'Ecolologia e la sostenibilità ambientale”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti del corso. I partecipanti sono invitati a ideare una creatività grafica - in totale 14 - che verranno utilizzate per la creazione e stampa del calendario 2020 dell' Azienda Acqua Minerale Calizzano. Sono ammesse tutte le forme artistiche quali grafica, pittura, fotografia, illustrazione, fumetto, etc...

Tutte le opere saranno esposte presso Palazzo Doria a Loano dal 7 al 21 febbraio 2020.

Saranno assegnati 2 premi:

- Il premio SOCIAL: le creatività saranno giudicate dal pubblico social sommando i LIKE attraverso un concorso a votazione sul profilo facebook e Instagram dell'Azienda Calizzano a partire dal 2/12/19 al 9/12/19 fino ore 10.00

- Il premio GIURIA TECNICA: una commissione tecnica composta da rappresentanti del mondo dell' imprenditoria, della cultura, dell'arte e del design saranno chiamati a decretare il migliore.

Lunedì 9 dicembre alle ore 12.00 avverrà la proclamazione dei vincitori presso l'aula Magna dell' Istituto Falcone.

I vincitori riceveranno come premio una targa di riconoscimento mentre all' Istituto, l'Azienda Acqua Minerale Calizzano Srl, donerà materiale e attrezzature per il laboratorio fotografico di seguito elencati:

- Andoer Softbox Fotografia Illuminazione Kit,Set di Montaggio per Foto in Studio Fotografico Prodotto, Ritratto e Riprese Video,con 2mx3m Sistema di Supporto per Fondali in Movimento Borsa da Trasporto

- Essort Darkroom Bag Pellicola Changing Bag, Foto Cameras Borsa Fasciatoio Portatile per Camera, Pellicole Professionali Borsa per Cambio Rullino, Film Grande Borsa Fasciatoio, 60cm x 55cm, Nero

- Borsa BODYGUARD 5 * per fotocamera SLR Camera + 2 lenti - Nikon

- Nikon D5600 - Fotocamera Reflex Digitale + Obiettivo AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G - Nero

- Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 64 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30

- Trusda USB 3.0 Lettore di Schede SD, supervelocità USB 3.0 Card Reader, Adattatore Memory Card, Lettore di Schede CF, SD, Micro SD e Tanto Altro per MacBook, iMac, MacMini, Surface PRO,Yoga,PCS And Laptops

- Neewer Kit d'Illuminazione Strobo Flash 400W da Studio per Fotografia: (1) Monoluce S-400N, (1) Diffusore, (1) Softbox, (1)33" Ombrello, (1) RT-16 Trigger, (1) Cavalletto con Attacco Bowens.

Acqua Minerale Calizzano da sempre impegnata per la sostenibilità ambientale. L’obiettivo è puntare sul vetro ed eliminare almeno il 60% delle bottiglie di plastica in due anni. Porta la firma dell’Acqua minerale Calizzano una nuova iniziativa che, attraverso il servizio di consegna a domicilio dell’acqua delle Fonti Bauda, rigorosamente imbottigliata in vetro, mira a liberare le tavole dai “vecchi contenitori”.

La rivoluzione parte da varie regioni d’Italia dove il marchio Calizzano è presente ed è stata avviata la distribuzione porta a porta. Ma il progetto è destinato a espandersi in tutto il territorio Nazionale

«L’azienda – spiega Pier Paolo Gallea, responsabile marketing – ha varato un progetto di sostenibilità ambientale che mira a ridurre drasticamente il consumo di plastica sia per quanto riguarda le bottiglie da litro sia per quelle da mezzo. Si tratta di un’iniziativa che parte dalla Liguria, ma che è già attiva in Emilia Romagna e nel Veneto e che presto si svilupperà su tutto il territorio nazionale. Approderà nelle scuole. Andremo a spiegare agli studenti l’importanza di sostituire la plastica con il vetro non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per quanto riguarda il gusto e la conservazione dell’acqua».

L’Azienda incentiva i propri distributori e le nuove realtà che vogliono organizzare il servizio a domicilio supportandoli a livello logistico e promozionale. Le ricadute del progetto, inoltre, sono occupazionali.

«In Liguria ogni giorno le richieste per ricevere acqua a domicilio aumentano dalle 30 alle 50 unità – continua Gallea – L’effetto è una crescita dei posti di lavoro: con l’avvio della distribuzione a domicilio in varie zone d’Italia ha portato ad un incremento di nuove assunzioni».

Commentano dall'Istituto Falcone di Loano: "La collaborazione con l'Acqua minerale di Calizzano rappresenta per gli studenti di Grafica del Falcone una preziosa occasione per confrontarsi sin dal terzo anno di corso con la professione del grafico e acquisirne gli strumenti. La modalità del concorso li ha stimolati ad una competizione positiva fatta di ricerca, emulazione, ma anche di collaborazione. In particolare abbiamo molto apprezzato la scelta di sviluppare il tema della sostenibilità ambientale che giustamente oggi proprio i giovani rivendicano come diritto al proprio futuro."