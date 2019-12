Mercatini di Natale a Loano: ecco come trascorrere il weekend dell'Immacolata

Dopo l’inaugurazione di sabato 30 novembre, con una straordinaria affluenza e grande partecipazione di ospiti di tutte le età, i Mercatini di Natale nei giardini San Josemaria Escrivà di Loano annunciano un nuovo weekend denso di eventi.

Attenzione, però: essendo il fine settimana dell’Immacolata Concezione, il programma sarà ancora più ricco e gli appuntamenti prenderanno il via già nella giornata di venerdì. Ecco gli orari: venerdì 6 e sabato 7 dicembre, apertura dalle 15 alle 19. Nella giornata di domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, apertura non-stop dalle 10:30 alle 19.

Questo orario “lungo” può rappresentare una bella occasione non solo per lo shopping tra le casette delle attività artigiane ricche di articoli da regalo originali e di qualità, ma anche per un pranzo diverso e in allegria con tante golosità di “street food” da assaporare passeggiando tra l’offerta degli espositori e le animazioni, sempre emozionanti e coinvolgenti.

Ecco il programma del weekend:

Venerdì 6 esibizione e intrattenimento a cura del gruppo “Etnica” danza di Loano.

Sabato 7 il laboratorio “Nataleggiando, decorazioni che passione” a cura dell'associazione Artigianalmente: i bambini, seguiti dagli esperti artigiani, potranno soffiare il vetro e realizzare così splendide palline natalizie che poi potranno portare a casa.

Sempre per la giornata di sabato 7 sarà presente la simpatica Mascotte delle Grotte di Toirano con gadget e regali a sorpresa. Le grotte di Toirano sono un complesso da oltre 50 caverne aperto al pubblico nel 1953 e ancora oggi oggetto di ricerca da parte di studiosi di fama internazionale. Particolarmente suggestive la Grotta della Basura, ricca di testimonianze dei primi insediamenti da parte dell'uomo preistorico, e la Grotta di Santa Lucia Inferiore, con le sue splendide stalattiti ricoperte da cristalli di aragonite.

Con oltre ottantamila visitatori annui le Grotte di Toirano rappresentano una delle massime attrattive culturali e ambientali della Liguria. Anche l'ambiente circostante è molto amato dai climber per la presenza di numerose vie di arrampicata.

Domenica 8 un pomeriggio sportivo organizzato da Overland sport in collaborazione con Decathlon: istruttori federali di mtb con biciclette fornite da Decathlon insegneranno ai bambini le basi di questo sport su due ruote, alternando i tutorial con le loro esibizioni acrobatiche ad alto tasso spettacolare.

Ancora domenica 8, dalle 15, la prima “Camminata dei Babbi Natale per le vie di Loano” con partenza dai mercatini h15.30. Un importante evento di solidarietà organizzato dalla Croce Rossa Loano in collaborazione con ASD Runners for Autism.

Oltre a tutto questo, come dicevamo, una golosissima area food capace di soddisfare i gusti di tutti, con un’offerta che spazia dai prodotti tipici liguri più amati, come la panissa, alle specialità sarde.

Ricordiamo, oltre agli appuntamenti in programma per il fine settimana dal 6 all’8 dicembre, quelli fissi: la grande novità di queste feste 2019-2020, che sarà disponibile in tutti i giorni di apertura, è il viaggio virtuale nel Fantastico Mondo di Babbo Natale, una fantastica ed emozionante esperienza “immersiva” con visori 3D.

Dal virtuale al reale, sarà possibile incontrare Babbo Natale per salutarlo, consegnargli la letterina e, posizionata al centro dei Giardini, naturalmente non potrà mancare la slitta, perfetta per un selfie un po’ speciale.

Oltre ai Mercatini, la Città di Loano, illuminata per le feste, offre un centro storico ricco di negozi aperti per i vostri regali più belli e una scelta abbondante di locali sul lungomare per concedersi ancora qualche sfizio goloso (tanto la dieta inizia sempre dopo l’Epifania! Quindi questo è il momento giusto per godersi il clima di festa).

Tra gli appuntamenti in programma a Loano per il weekend ricordiamo che venerdì 6, come ogni anno, alle 17 si terrà la cerimonia di accensione delle luminarie artistiche in tutto il paese, con i canti corali del gruppo “U Gumbu de Loa-Verzi”.

Per gli amanti della cultura, sabato 7 alle 14:30 presentazione del libro “Una rosa per Tutankhamon” di Giuseppe Garfagno e proiezione del film “Oggetti smarriti” del regista loanese Giorgio Molteni nella sala “Mascalzone latino” della Marina di Loano; sabato 7 alle 16:30, nella biblioteca civica di Palazzo Kursaal, Graziella Frasca Gallo presenta il libro “M/N Sestriere” di Giorgio Genta, Italo Elice e Riccardo Ferrari per la nona edizione della rassegna “Libri sotto l’albero”. Domenica 8, dalle 8 alle 20, torna il tradizionale mercatino di antichità e collezionismo.

Infine ricordiamoci che le Feste di Natale sono anche l’occasione per fare del bene: da venerdì 6 a domenica 8 nel centro storico, troverete le Stelle di Natale e i cioccolatini dell’associazione Ail, contro le leucemie.

Il Mercatino di Natale gode del Patrocinio del Comune di Loano. Un ringraziamento particolare, infine, al main sponsor dell’evento: Doppia-J supermercati Crai (via Aurelia, zona Excelsior) ed EuroSpin (via Aurelia, zona Tennis Club) Loano.

Il villaggio resterà aperto anche sabato 14 e domenica 15 dicembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio 2020 dalle 15 alle 19. Per essere sempre aggiornati su tutte le novità è possibile seguire la pagina Facebook “Loano Christmas”.