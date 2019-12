San Nicolò accende il Natale di Albisola Superiore

Ad Albisola si entra in clima natalizio nel weekend dell’Immacolata: venerdì 6 dicembre, infatti, si celebra la Solennità di San Nicolò, patrono di Albisola Superiore. Alle ore 11 Santa Messa e alle ore 18 Santa Messa Solenne con il Coro parrocchiale, ma la festa patronale non è solo solennità religiosa: le vie di Superiore saranno, infatti, la sede della tradizionale fiera, arricchita da tante giostre per la gioia dei più piccoli.

Sabato 7 dicembre, continua la festa in via della Rovere, con U paise di macachi, animazione per bambini a cura di ASD Giochi di una volta, in collaborazione con Macachi Lab. Dalle ore 14.30 i bambini, vestiti come i personaggi del presepe, divisi in squadre, parteciperanno ad una caccia al tesoro lungo via della Rovere. Ad attenderli, nelle diverse tappe, i figuranti del presepe tradizionale di Albisola: ciascuno racconterà la propria storia e darà ai bimbi il macaco da inserire nel presepe che sarà realizzato presso la vetrina della Panetteria Pescetto. Per i più piccoli, un laboratorio di addobbi natalizi, in collaborazione con la Cartoleria Sopra le Righe. Al termine cioccolata calda per tutti, presso la Residenza Protetta di San Nicolò, dove i bimbi porteranno un po’ di calore e gioia agli ospiti della casa di riposo. È gradita la prenotazione via mail a comeunavolta14@libero.it.

Domenica 8 dicembre si inaugura la mostra del concorso ceramica e poesia Natività 2019, a cura del Cenacolo degli Artisti. Si tratta della terza edizione del concorso Natività, aperto a ceramisti ed appassionati di ceramica, che hanno realizzato formelle in bassorilievo o piatti in ceramica decorata a tema, e a chi si diletta di poesia. Tutte le opere saranno in mostra presso la sala espositiva presso lo IAT in piazzale Marinetti, sulla passeggiata E. Montale, da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 19, ad eccezione dei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Per tutte le festività saranno in esposizione anche le fornaci di Albisola Superiore (Studio Ernan, Ceramiche Gaggero, Ceramiche Guarino) con idee regalo, ceramiche di Natale, decorazioni.

Domenica 8 dicembre apre anche il tradizionale presepe meccanico, a cura di Maria Merialdo, vedova Piccone e Mario Gaggero. Il presepe è la riproduzione di Albisola Superiore, in scala 1:50, del fine ‘800 e inizio ‘900. Ha una superficie di circa 130 mq., presenta 40 elementi in movimento con 500 statuine tradizionali (“macachi” di Albisola), ed effetti giorno/notte e neve. Appuntamento con il presepe meccanico fino al 19 gennaio presso la Parrocchia di San Matteo, Luceto, feriali ore 15.00/18.30 festivi ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30.