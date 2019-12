Loano, in corso Europa torna il Mercatino di Antichità e Collezionismo

Domenica 8 Dicembre si svolgerà in Corso Europa il tradizionale mercatino dedicato all'antiquariato ed agli oggetti da collezione: prenderà il via alle 8.00 e proseguirà fino alle 20.00, sotto i portici di Corso Europa e nei vicini giardini; in caso di pioggia verranno occupati anche i portici di sinistra.

L'edizione di prenatalizia ospiterà un gran numero di espositori che esporranno le loro merci sotto i porticati di Corso Europa.

"Antichità e Collezionismo" si svolge regolarmente da anni la seconda domenica di ogni mese attirando sempre più numerosi appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte, con la prospettiva di ottimi affari.

Vi prenderanno parte, oltre agli espositori locali, collezionisti provenienti da Piemonte e Lombardia presentando una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino, nonché rarità da collezione.