Savona, l'assessore allo Sviluppo Economico Zunato: "Nuove agevolazioni per la proprietà di marchi e disegni atti a valorizzare il patrimonio aziendale"

"Tutelare la proprietà industriale e quindi la capacità innovativa e la conoscenza delle nostre imprese è un fattore essenziale sia per la loro competitività su un mercato globale omologante, sia per patrimonializzare le aziende". Ad affermarlo è l'Assessore allo Sviluppo Economico di Savona Maria Zunato, con riguardo agli incentivi per la valorizzazione di disegni e modelli e per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea da parte delle micro, piccole e medie imprese.

"Le agevolazioni previste - precisa l'Assessore Zunato - sono due e riguardano rispettivamente: disegni e modelli industriali, per i quali si potrà presentare domanda dalle ore 9:00 del 27 febbraio 2020 fino ad esaurimento delle risorse, mediante il Bando DISEGNI+4 ;una maggiore tutela del marchio agevolandone la registrazione presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). Domanda presentabile dal 30 marzo 2020 fino ad esaurimento stanziamenti. Bando MARCHI+3."

Per ulteriori informazioni: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/ ed http://www.unioncamere.gov.it/