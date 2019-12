Savona, Stefano Martini è il nuovo segretario cittadino del Pd: "Torniamo ad amministrare la città"

Una nomina all'unanimità per diventare il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico di Savona. L'assemblea cittadina nella Sms Generale di via San Lorenzo ieri ha ufficializzato la nomina di Stefano Martini, 35 anni di Cairo Montenotte che succede a Roberto Arboscello.

"A breve faremo un'altra assemblea, dobbiamo comunque ripartire dai circoli che sono l'avanguardia del partito, prima ascolteremo e faremo poi una fase di rielaborazione, provando a costruire una piattaforma di un grande centrosinistra per riprendere in mano la città. Senza il PD il centrosinistra non vince e il PD da solo non va da nessuna parte. Il partito deve ritrovare la sua centralità. È una maratona, bisogna lavorare" spiega il neo segretario dem.