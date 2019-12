Cresciamo insieme: cercasi due figure settore commerciale-marketing per la provincia di Genova

Cresciamo insieme: stiamo cercando due figure da inserire in organico nel settore commerciale in provincia di Genova

In specifico:

- una figura dedicata al territorio di Genova città (caratteristica preferenziale a parità di competenze la residenza in loco) per la gestione del portafoglio attivo e sviluppo nuovi clienti

- una figura dedicata alla intera provincia di Genova per il new business

E' importante sottolineare come per il nostro gruppo l'attività commerciale e marketing sia un profilo che svolge mansioni su una organizzazione del lavoro ormai quasi ventennale. Non immagini chi legge l'annuncio che si vada a far compilare contratti. Il lavoro è ben altra cosa, stimolante, moderno, socialmente fortissimo, con alte opportunità di guadagno.

L'inquadramento sarà conseguenza del profilo del candidato prescelto (partita iva o assunzione)

Inviare i proprii curriculum a media@morenews.it (prime selezioni il 13 dicembre dalle 9 alle 14 a Genova)

LaVocediGenova.it è quotidiano on line della provincia di Genova di recente fondazione del nostro gruppo editoriale presente con quotidiani on line da oltre 18 anni nelle province della Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Montecarlo e Costa Azzurra e di recente anche in Lombardia.