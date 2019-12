Un commerciante di Urbe: "Il nostro accorato appello è stato accolto dalle istituzioni"

Abbiamo ricominciato a ricevere la posta, i quotidiani e i prodotti trasportati dai corrieri come Bartolini e SDA e GLS , ma sopratutto come evidenziato sopra abbiamo potuto constatare l’apertura di cantieri di emergenza (sulla SP49 e sulla SP40).

Il nostro accorato appello è stato accolto dalle istituzioni e in particolare abbiamo visto di persona l’Assessore provinciale Luana Isella e il Consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che proprio oggi sono venuti in paese per darci gli ultimi aggiornamenti riportati sopra. Nei giorni scorsi poi siamo si sono interessati personalmente al nostro caso il Senatore Francesco Bruzzone (telefonicamente da Roma), il segretario della Lega Sezione Valle Erro e Orba Matteo Camiciottoli e il vicepresidente della Provincia di Savona Francesco Bonasera, venuti anche loro di persona, per valutare i danni e rassicurare i cittadini.