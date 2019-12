Autostrade per l'Italia: "La direzione di tronco di Genova sarà fortemente potenziata con un nuovo polo di ingegneria e nuove assunzioni"

Accelera ulteriormente il piano di manutenzioni in corso di attuazione da parte di Autostrade per l’Italia.

"A seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 26 novembre tra il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli e l’AD di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, la società - spiega in una nota - ha messo in campo una ulteriore e significativa anticipazione degli interventi di manutenzione rappresentati al Ministero. A tal fine la società pubblicherà un bando per attività di manutenzione di un importo di circa 300 milioni di euro da realizzare nel prossimo biennio".

"Inoltre, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, chiederà autorizzazione al Ministero per affidare circa 200 milioni di euro alla società collegata Pavimental. Grazie a questa iniziativa, Autostrade per l’Italia metterà in campo una ulteriore capacità realizzativa di circa 500 milioni di euro complessivi, che consentirà di attivare cantieri di lavori in particolare in Liguria, anche in relazione ai prossimi investimenti".

"Per una gestione efficace della significativa mole di lavori in corso e programmati, Autostrade per l’Italia ha deciso di dotare la propria Direzione di Tronco di Genova di un Polo dedicato all’Ingegneria alla realizzazione degli investimenti. La nuova unità operativa rappresenta un unicum nell’organizzazione dei Tronchi della società e consentirà di potenziare notevolmente l’organico e le competenze genovesi.

In particolare, la nuova unità operativa avrà una dotazione organica di 70 persone tra ingegneri e personale tecnico, di cui 50 saranno selezionate direttamente sul mercato, avvalendosi anche delle reti professionali già avviate da Autostrade per l’Italia con l’Università di Genova e con istituti professionali liguri".

"Le nuove assunzioni sono aggiuntive rispetto al piano di 65 nuovi ingressi, che la società sta portando avanti da alcune settimane e che si completerà entro il primo trimestre 2020" concludono da Autostrade per l'Italia.