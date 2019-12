Il Comune di Finale Ligure a supporto dei privati danneggiati dall'ondata di maltempo

Da ieri sono presenti sul sito del Comune di Finale Ligure gli Avvisi e la modulistica regionale per far richiesta risarcimento danni in seguito agli eventi del 22/24 Novembre scorso.

"Un modo per essere vicini ed utili ai cittadini che hanno subito danni" commenta il Sindaco Ugo Frascherelli, che aggiunge: "Entro il 24 Dicembre vi è la possibilità di compilare i moduli regionali presenti sul sito, compilarli e protocollarli in Comune presso ufficio Protocollo. Come per i danni avuti su parte pubblica speriamo che la Regione ed il Governo possano essere di grande aiuto e risarcire il territorio. Da soli poco possiamo" conclude il Primo Cittadino finalese.