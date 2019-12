Istat: in Liguria leggono poco grandi e piccoli

In Liguria si legge sempre meno. Lo dicono i dati Istat relativi all'anno 2018. Infatti solo il 47,9% delle persone di 6 anni o più ha letto almeno un libro, contro il 49,1% del 2017. Dunque non si raggiunge neanche la metà della popolazione.

Non è consolante, ma il trend ligure è pari a quello del Nord-Ovest, dove la percentuale nel 2018 è stata del 49,4. I lettori più assidui, invece, che abbiano più di 6 anni (e che non leggano per dovere scolastico o di lavoro) e abbiano letto anche più di 12 libri è del 16,6% .

Tra i bambini di 6 anni, invece, nel 2018 ha letto più di 5 volte alla settimana il 41,5%, mentre almeno una volta alla settimana il 43,1%. Insomma, piccoli lettori non crescono, visti i numeri molto simili a quelli degli adulti.