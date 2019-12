Trovato con marijuana alla stazione di San Giuseppe di Cairo: nigeriano arrestato dai carabinieri

Un cittadino nigeriano è stato arresto nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte poiché trovato in possesso di un chilogrammo circa di marijuana che nascondeva all'interno di uno zainetto.

L’uomo è stato controllato nei pressi della stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo Montenotte mentre era in attesa del treno per Torino, dopo che era stato fatto scendere, poiché sprovvisto di biglietto, dai controllori di Trenitalia mentre si trovava a bordo del convoglio che era partito da Savona.

Il giovane alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi dello zaino dichiarando ai carabinieri intervenuti che lo stesso non era il suo. Apparendo inverosimile, in considerazione che sulla banchina non vi era nessun altro, i militari hanno provveduto a verificare le telecamere di sorveglianza, appurando che il ragazzo poco prima era entrato all'interno del bar per acquistare un biglietto per Torino e in quelle fasi indossava lo zainetto di cui aveva cercato di disfarsi.

A questo punto avendo certezza che lo zaino era di proprietà del ragazzo, identificato (le iniziali A.W.), irregolare sul territorio italiano, è stato accompagnato presso gli uffici della Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte, ove terminati gli accertamenti, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Dell'arresto è stato informato il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Savona che ha disposto che venisse trattenuto in camera di sicurezza per essere, nella mattinata odierna, presentato al GIP del Tribunale di Savona, per la convalida dell’arresto ed il successivo giudizio direttissimo.

Nel contesto lo stupefacente è stato sequestrato e altresì sequestrata la somma di euro 180,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio.