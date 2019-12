Albenga: presentata la squadra di BNI Capitolo Gallinara

È giunto a completamento, con l’incontro svoltosi nella mattinata di oggi, 5 novembre, il lancio del Capitolo BNI Gallinara.

Come ci spiega la Director del Capitolo Barbara Raso, una realtà solida, compatta, fatta di imprenditori e di liberi professionisti che hanno scelto di accantonare i dettami dell’economia competitiva per far rifiorire i valori dell’economia collaborativa.

A questo punto, tutto è pronto per partire: da giovedì 19 dicembre, nella splendida cornice di Palazzo Scotto Niccolari, uno degli edifici storici di Albenga, appena varcato l’arco di Porta Molino, prenderanno il via i lavori. L’orario degli incontri è alle 7:30, una regola chiave del gruppo BNI (nato negli USA 30 anni fa ed ormai radicato a livello planetario). Si comincia presto per far rendere al massimo la giornata lavorativa.

Nel progetto di “economia collaborativa” di BNI sorgono amicizie, si stringono alleanze, ci si scambiano utili consigli e informazioni.

Nel frattempo è stata anche presentata la squadra che formerà il Capitolo Gallinara. Ecco i nomi:

Alessandro Foffi - Consulente Web Marketing

Alessandro Tommasi - Alpanet, Servizi informatici e rivendita hardware

Andrea Carminati - Avvocato, Studio Carminati

Massimo D'Andrea - Consulente Patrimoniale, San Paolo Invest

Tommaso Saccomanno - Studio Gorigò, Progettazione Grafica

Diego Fecit - DV, Produzioni Video

Roberto Roncato - Softimax, Software House

Roberto De Michelis - Agente assicurativo, Unipol Sai

Giulia Salgoni - Geometra

Giuseppe Gadaleta - Consulente Pubblicitario, Netweek

Manuele Marchese e Simona Degola - Wellness & Movement Specialist

Manuela Lavagna - Impreditore, Tripi Costruzioni Srl

Davide Ramoino - Imprenditore, Ramoino Tende da Sole

Paola Cristiani - Agente Immobiliare, Agenzia Edilriviera

Piera Bogliolo - Agente Immobiliare, Servizi Immobiliari

Stefano Siniscalchi - Imprenditore, Ottica Siniscalchi

Stefano Gagino - Energy Account, Enegan

Dario Taramasso - Commercialista, Studio Taramasso

Carmelo De Francisci - Architetto

Mauro Mazzone - Imprenditore, The Ranch

Donare un sorriso - Associazione Volontariato

Ernesto Amendola - Imprenditore, Impresa Edile Amendola

Luca Basso - Imprenditore, Sial Serramenti

Luciano Gallizia - Imprenditore, Azienda Agricola Gallizia

Amedeo Viola - Imprenditore, Sigma Servizi

Fabio Viola - Imprenditore, Ergosol Italia

Mauro Erre - Ispettore Commerciale, Alleanza Assicurazioni

Bruno Meloni - Geometra

Angelo Suma - Sales Account, SWM Water

Franco Laureri - Imprenditore, Tecnoelle

Raffaella Piumatti - Decorazione e restauro d'arte murale

Alessandra Guastalla - Home Resturant