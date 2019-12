"Orientamenti 2019" continua anche a Natale

Per tutto il mese di dicembre continuano le più belle e divertenti novità di Orientamenti al Porto Antico di Genova dedicate agli studenti delle scuole medie, dell'istruzione professionale e degli istituti superiori.

Dopo il successo del salone Orientamenti, ecco la prosecuzione per il mese di dicembre delle seguenti attività di orientamento ad ingresso gratuito presso il Modulo 1 dei Magazzini del Cotone:

Stranger Room promosso in collaborazione con Radioimmaginaria

Un’esperienza di orientamento fantasy e coinvolgente in una stanza segreta, con prove da superare per capire chi si vuole essere prima ancora di sapere cosa fare da grandi. Al termine del percorso verrà rivelato il profilo personale tra i seguenti: “Avventuriero”, “Timido Osservatore”, “Viaggiatore Solitario”, “Trascinatore”, “Entusiasta Impulsivo”, “Risolutore di Problemi”, “Pensatore”

Piano terra - orari 14-18 da martedì a domenica (lunedì chiuso)

GO4STEM

Grazie alla collaborazione tra #Progettiamocilfuturo con il Goethe Institut nell’ambito del progetto europeo Startnet, sarà attivo un laboratorio di orientamento multidisciplinare. 15 esperimenti per testare e scoprire il proprio talento nelle STEM – (Science, Technology, Engineering and Mathematics!).Le STEM sono le competenze del futuro, ma le aziende non le trovano: possono essere una importante scelta di studio?

Piano 2 presso Biblioteca De Amicis – orari 9,30/12,30 e 14,00/17,00 da lunedì a venerdì

Muro degli specchi

COSA VUOI CONDIVIDERE? DILLO CON UN POST IT - #LOVENOHATE per lasciare il tuo pensiero

Piano terra - di fronte alle scale mobili

In occasione dei festeggiamenti per il 22 compleanno della Città dei Bambini e dei Ragazzi, Domenica 8 Dicembre alle ore 14,30 Giornata inaugurale di “Orientamenti a Natale” con la presenza dell'Assessore alla formazione Ilaria Cavo.

A tutti gli studenti presenti l'8 dicembre che entreranno nella Stranger Room verrà consegnato un biglietto omaggio per visitare il Museo della Navigazione e una comoda borraccia in alluminio... perché il futuro è nell'acqua e nel mare da dove è nata la vita e non nella plastica!

E in più un fantastico giro sulla ruota panoramica!