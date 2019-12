Savona, alla Ubik l'incontro "La passeggiata che il mare distruggerà"

Venerdì 6 dicembre alle ore 18 presso la libreria Ubik, l'incontro dal titolo "La passeggiata che il mare distruggerà". Le mareggiate del 2018 e 2019, con i danni alle passeggiate di Vado Ligure e Finale, dimostrano l'inadeguatezza del progetto di passeggiata di Ponente a Savona. Relatore Rinaldo Massucco. A cura di Italia Nostra Sezione di Savona

La valorizzazione del litorale di ponente di Savona, dopo la crisi che hanno avuto le attività produttive e terziarie cittadine, è una priorità condivisa. Uno degli interventi già ipotizzati nel Piano Urbanistico Comunale è la passeggiata da realizzare nella striscia costiera. Nel recente passato venne predisposto dal Comune un concorso di idee che diede luogo al progetto di massima attualmente vigente. Su tale progetto il Comune ha impostato la ricerca di un finanziamento. Elementi di qualità vennero riconosciuti anche nei progetti non scelti.

I recenti avvenimenti climatici hanno però posto in evidenza che il modo di progettare le infrastrutture costiere deve essere totalmente revisionato se non si vuole causare una futura amplificazione dei danni. Il 23 novembre scorso, sospinta dal vento di Scirocco, una grave mareggiata si è abbattuta sul litorale di Ponente della Liguria, travolgendo per il secondo anno consecutivo un tratto della nuova passeggiata di Vado.

Ormai eventi climatici analoghi accadono con frequenza annuale e non più sporadica: si sono verificati anche negli anni 2017 e 2018 e per di più il livello del mare è destinato a salire nei prossimi decenni. Nel 2018, in particolare, le onde hanno travolto e distrutto per la terza volta in sette anni la passeggiata di Finale realizzata a raso sulla spiaggia, tra i Capi S. Donato e Castelletto. Tutti questi eventi con le loro gravi conseguenze consigliano di revisionare (prima che sia troppo tardi) il progetto della nuova passeggiata di Ponente di Savona, previsto come impalcato ligneo sospeso su palificazioni, appena 50 cm sopra alla spiaggia, analogo a quello più volte distrutto a Finale.