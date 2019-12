Torna il presepe della Compagnia di San Pietro a Finalmarina

Si svolgerà sabato 7 dicembre alle ore 16, presso la sede associativa sul lungomare, la cerimonia di inaugurazione del presepe della Compagnia di San Pietro a Finalmarina.

Si tratta di un evento molto amato dai finalesi: infatti, in modo perfettamente coerente con lo spirito dell'associazione, che tiene vivo il ricordo delle tradizioni marinare finalesi, anche questo presepe si trasforma in una vera e propria opera d'arte, che coniuga il tradizionale rito cristiano con una ricca simbologia legata ai nostri mari e alle nostre spiagge. Il risultato è sempre emozionante e commovente.

Nella giornata di sabato, in occasione dell'inaugurazione, saranno rese note le date e gli orari in cui si potrà visitare il presepe e altri appuntamenti messi a calendario dalla Compagnia di San Pietro per le Festività natalizie.