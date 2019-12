Anche quest'anno con la Pro Loco di Gorra e Olle torna la tradizionale Festa degli Anziani

Domenica 15 dicembre dalle ore 15, la Pro Loco di Gorra e Olle organizza la tradizionale "Festa degli anziani". Sarà un momento di allegria e di serenità che ci permetterà di trascorrere assieme ai nostri "vecchietti" una lieta giornata in loro compagnia e l'opportunità per loro di ritrovarsi assieme.

Dalle ore 15, nella sede della Pro loco in piazza Annunziata 8 a Gorra, nell'ampio salone delle feste a piano terra debitamente addobbato per l'occasione, avranno inizio una serie di intrattenimenti che tenderanno a coinvolgere non solo gli anziani ma tutto il pubblico presente.

Sarà questa l'occasione per brindare assieme e scambiarsi gli auguri con i rappresentanti dell'amministrazione comunale finalese ed il direttivo della Pro Loco. Durante la manifestazione, inoltre, ci sarà anche la distribuzione di un simpatico presente agli over 75 residenti a Gorra e Olle da parte della Pro Loco.

La Pro Loco di Gorra e Olle coglie l'occasione per augurare un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo a tutta la cittadinanza.