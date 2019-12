Danni maltempo, Lunardon (Pd): "Presto seconda tranche per le somme urgenze"

"Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro ha annunciato oggi l'imminente stanziamento di altri 140 milioni di euro per le somme urgenze e l'assistenza alla popolazione, a seguito dei danni provocati dal maltempo nelle scorse settimane. Fondi che si vanno ad aggiungere ai 100 milioni già stanziati per i 12 stati di emergenza decretati dal Governo. Come era evidente sin dalla prima nota dell'Esecutivo quelle risorse rappresentavano solo una prima tranche di stanziamenti. Presto interverranno questi nuovi 140 milioni e ne seguiranno ulteriori per ripristinare le strutture pubbliche e private danneggiate. Naturalmente vigileremo affinché il Governo metta a disposizione questa nuova tranche di finanziamenti il più presto possibile per il ristoro dei danni e per consentire ai Comuni colpiti di poter impostare correttamente i propri bilanci, coprendo interamente le somme urgenze con i fondi nazionali". Lo dichiara in una nota Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria.

"È ancora più evidente, però, come fosse del tutto inutile la polemica montata ieri da Toti e Giampedrone. L'ennesima dimostrazione che a loro non importa nulla della Liguria, gli interessa soltanto fare campagna elettorale. Si dovrebbero vergognare" conclude Lunardon.