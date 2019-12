Alassini d'Oro: ecco i nomi delle quattro personalità che verranno premiate

Ecco i nomi degli alassini che domani, nel salone parrocchiale della Collegiata di Sant'Ambrogio riceveranno l'Alassino d'Oro, il riconoscimento istituzionale più importante che la Città di Alassio conia espressamente per chi nella propria vita, con il proprio impegno e valore ha portato e porta in alto il nome di Alassio.

E' il caso di Cesare Caviglia per il suo straordinario impegno pluridecennale sul fronte del volontariato in generale e della Protezione Civile in particolare non solo sul fronte alassino ma ovunque, in Italia e nel mondo si sia reso necessario la presenza di un supporto per la gestione delle emergenze.