Paolo Tavaroli e gli studenti fotografi all'Artender di Alassio (FOTO)

Il pluridecorato fotografo/professore Paolo Tavaroli ha voluto, durante lo scorso anno scolastico, infondere la passione per la fotografia ai suoi allievi dell'Istituto Alberghiero dove insegna. I ragazzi, muniti di apparecchio fotografico, hanno avuto licenza di sbizzarrisi a cogliere momenti di vita scolastica, compreso le pause, immortalandosi a vicenda o riprendendo soggetti di scuola, sempre rimanendo nell'ambito scolastico tramutando in immagini i loro sentimenti, sogni o estro artistico.

"Come scrivevano i carcerati sui muri della loro cella - ha sottolineato Tavaroli - è stato un successo strepitoso che Alessandro Scarpati ha voluto ospitare in una mostra all'Artender inaugurata oggi e che dura sino al 15 dicembre prossimo. Paolo Tavaroli continuerà in questa iniziativa, che aiuta a sviluppare ed estrarre, premiando, l'estro dei ragazzi, idea approvata sia dalla preside uscente Simonetta Barile che dal nuovo Massimo Salza con la vice Antonella Annitto presente al vernissage. Ospite d'onore un altro fotografo pluripremiato in campo nazionale e internazionale: Giorgio Paparella da Dego (Savona). I colleghi degli studenti dell'Alberghiero di Sala, Bar e Cucina, a fine presentazione hanno allestito un gustoso buffet a disposizione di tutti i presenti".