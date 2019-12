Albenga, rinnovata la segnaletica orizzontale a San Fedele: creati nuovi posti moto e un parcheggio per i disabili

Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria ad Albenga e nelle sue frazioni.

E' terminato da poco un rinnovamento di parte della segnaletica orizzontale in Via Treves e in via Manfro e Merlini a San Fedele dove sono son stati realizzati più parcheggi destinati agli scooter, ma, soprattutto, dove è stato creato un posto destinato ai disabili.

Afferma il consigliere Raiko Radiuk: "Già da mesi assieme alla Consigliere Marta Gaia, abbiamo analizzato le barriere architettoniche presenti a Lusignano e San Fedele, in vista di una prima stesura dell'elenco di interventi da inserire nel PEBA. Durante i sopralluoghi è emersa l'assenza di un parcheggio destinato ai disabili, da qui è scattata la volontà di realizzarlo. Ringrazio gli uomini della Polizia Municipale e della Viabilità che hanno lavorato a tal proposito. Colgo l'occasione per ringraziare anche il Presidente di Arte Savona, l'arch. Alessandro Revello, perché si è dimostrato attivo nella delimitazione e messa in sicurezza del cantiere a San Fedele che intende portare a termine nel più breve tempo possibile".