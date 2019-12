Calice Ligure, problemi con il segnale tv: lo sfogo del primo cittadino Comi

"In compenso però sono già iniziate campagne pubblicitarie che annunciano l'arrivo del digitale terrestre di seconda generazione e sono certo che a breve a molte persone qualcuno consiglierà l'acquisto di un nuovo decoder oppure addirittura di un nuovo televisore garantendo in questo modo una migliore ricezione del segnale ed una più varia offerta di programmi".

"Da troppo tempo ricevo da parte di molti cittadini lamentele in merito alla scarsa o nulla ricezione del segnale televisivo da parte di molti di loro. I tentativi di avere una qualche spiegazione o soluzione in merito da chi dovrebbe esserne responsabile sono stati desolatamente infruttuosi" commenta in una nota il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi.

Una tecnologia che ha portato parecchi inconvenienti nei Comuni dell'entroterra finalese: "Diciamocelo onestamente, il digitale terrestre in zone come la nostra ha da sempre funzionato malissimo, segnale debole o inesistente, impossibilità di sintonizzare canali che dovrebbero essere visibili ed interruzione del servizio alla prima nuvola di passaggio. Qualcuno mi dirà che in questo momento sia un problema marginale ma la televisione, che piaccia o no, fa ormai parte della vita di quasi tutti e per la sua ricezione o meglio. Per il possesso del televisore tutti pagano".