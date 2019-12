Orotovero, Processione dell'Immacolata: le disposizioni della Prefettura in fatto di viabilità

Qui di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate alla Processione religiosa in onore dell’Immacolata, in programma l'8 dicembre 2019 dalle ore 16.15 alle ore 17.00 circa ad Ortovero:

VISTA l’istanza Prot. n. 3042 datata 10 luglio 2019 qui pervenuta in data 19 luglio con la quale il Sig. Sindaco di Ortovero ha chiesto l’autorizzazione per lo svolgimento della Processione religiosa in onore dell’Immacolata, in programma il 8 dicembre 2019 dalle ore 16.15 alle ore 17.00 circa, lungo la SS 453 dal km. 12+900 alla progressiva km. 13+100 in comune di Ortovero,

VISTO il nulla osta espresso dalla Questura di Savona con nota n. 34342 datata 25 novembre 2019;

VISTO il parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona espresso con nota prot. 19236 in data 5 dicembre 2019, nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTA la nota CDG-686654-P del 3 dicembre 2019 e con cui ANAS Liguria e la successiva integrazione del 6 dicembre 2019 ha trasmesso il nulla osta di competenza alla chiusura temporanea della SS 453 “della Valle Arroscia” e fornito indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTO l’articolo 6 del vigente Codice della Strada;

DECRETA

la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia lungo la S.S. 453 “della Valle Arroscia” dal Km 12+900 al Km 13+100, per domenica 8 dicembre 2019 nelle ore 16.15 alle 17.00 circa in occasione della Processione religiosa in onore dell’Immacolata.

E’ fatto obbligo di dare la massima diffusione al presente provvedimento informandone, attraverso i consueti canali di comunicazione gli utenti della strada e le popolazioni interessate.

L’Ente organizzatore e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione, che verranno immediatamente rapportate alla Prefettura.

In considerazione delle indicazioni fornite dalla Polizia Stradale nella nota sopra citata, l’Organizzazione dovrà provvedere ad eventuali itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione e predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.