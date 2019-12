Savona, Caprioglio e Scaramuzza incontrano i cittadini di Marmorassi: "Trovato un quartiere collaborativo, con voglia di fare e di aiutarci"

"I cittadini ci aspettavano, siamo andati a spiegargli cosa è stato fatto in somma urgenza e le cose che saranno da fare in futuro. Abbiamo trovato un quartiere, un piccolo paese, collaborativo, con voglia di fare e di aiutarci tutti insieme".

L'assessore alla protezione civile Maurizio Scaramuzza insieme al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, ieri sera nella Società Mutuo Soccorso di Marmorassi ha incontrato i cittadini della frazione, colpita fortemente dalle violente precipitazioni dello scorso 23-24 novembre che hanno causato diverse frane e cedimenti.

Hanno potuto rispondere ad alcuni quesiti dei cittadini preoccupati per la situazione che si è venuta a creare nella località sulle alture savonesi.

Dopo essere stata isolata a causa di una frana avvenuta due settimane fa, peggiorata dalle piogge di mercoledì 27, domenica sono state fatte evacuare due abitazioni.

"Abbiamo stanziate le prime somme, bisogna mettere in sicurezza le varie frane venute giù. Le due abitazioni, una è andata distrutta, non è abitabile, l'altra parzialmente, bisognerà vedere il terreno se si muove o no, ci stanno iniziando a lavorare, ci vorrà uno studio geologico" conclude Scaramuzza.

"Essere comunità vuol dire sapersi confrontare, crescere insieme e affrontare il più uniti possibile le difficoltà. L'assemblea di ieri sera è stato un momento importante per tutti noi. Certamente non ha risolto i diversi problemi ancora presenti ma sicuramente ha permesso a tutti di conoscerli meglio e soprattutto di evidenziarli. Ringraziamo ancora una volta tutti i partecipanti, il nostro Sindaco Ilaria Caprioglio e l'Assessore Maurizio Scaramuzza per la volontà di esserci e di lavorare insieme. Il consiglio della Sms Marmorassi A. Tambuscio è felice di avervi potuto ospitare tutti e vi aspettiamo a gennaio per confrontarci di nuovo sul tema dell'organizzazione locale per affrontare, se mai ce ne sarà di nuovo bisogno, eventi come questo. #marmorassinelcuore" ha spiegato con un post su Facebook la Sms A. Tambuscio di Marmorassi.