Savona, nella notte tra l'11 e il 12 dicembre chiusa per lavori la galleria "Valloria"

Proseguono gli interventi di ripristino del rivestimento superficiale della volta della galleria ‘Valloria’, lungo la statale Aurelia, a Savona. Per consentire lo spostamento di attrezzature particolarmente voluminose, che sarà effettuato tramite utilizzo di una gru di grandi dimensioni, è necessaria la chiusura temporanea della statale nel tratto compreso tra il km 569,850 (Albisola Marina) e il km 571,100 (Savona).

Le operazioni saranno svolte in orario notturno tra le 22:00 di mercoledì 11 e le 6:00 di giovedì 12 dicembre.

E’ inoltre in programma la messa in servizio ottimale dei nuovi impianti a servizio della galleria Poggio, a Ventimiglia (IM), lungo la strada statale 1 “Via Aurelia”. Per consentire ai tecnici di eseguire la taratura del sistema di ventilazione eseguendo i test di espulsione dei fumi, la galleria sarà chiusa al traffico dalle 19:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 dicembre. Durante la chiusura la viabilità in entrambe le direzioni sarà indirizzata sulla rete comunale limitrofa tramite apposita segnaletica.

Infine, per consentire il ripristino della pavimentazione lungo la strada statale 453 “della Valle Arroscia”, tra lunedì 9 e venerdì 13 dicembre sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate tra la zona industriale di Pieve di Teco, al km 0,700, e località Perinetti, al km 1,700. La limitazione sarà attiva nella fascia oraria 7:00 – 19:00. Le attività si inseriscono nel progetto di ripristino della pavimentazione della stradale tra Pieve di Teco e Albenga.

