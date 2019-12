Terminati i lavori di messa in sicurezza sull'Aurelia a Finale, dal pomeriggio di oggi ritorna il doppio senso di marcia

Termineranno nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16 circa, le operazioni relative alla messa in sicurezza del versante che costeggia l'Aurelia a Finale Ligure, all'altezza della galleria Caprazoppa, lato finalese.

I tecnici di Anas, intervenuti nelle scorse settimane a seguito del crollo di un masso affianco alla carreggiata, ultimeranno nel primo pomeriggio le operazioni previste, ponendo così fine al senso di marcia unico alternato.

Ma solo momentaneamente. Da lunedì, come da programma già concordato in novembre dall'amministrazione comunale finalese con Anas, il senso di marcia unico tornerà, seppur per un tratto più breve, al fine di permettere la conclusione dei lavori sull'illuminazione della galleria.

"Si tratta di un intervento già programmato, del tutto slegato al maltempo ed alla messa in sicurezza del versante franato - afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Andrea Guzzi -. Nel nostro interesse era riuscire a ripristinare la viabilità entro l'inizio del fine settimana, che speriamo e prevediamo porti un buon afflusso turistico nella nostra città".