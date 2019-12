Un Open Day che si trasforma in una bella festa, oggi al "Migliorini" di Finale Ligure

Ultimo Open Day per il 2019, ma non ultimo in assoluto, per l'Istituto per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR) "Migliorini" di Finale Ligure. Ricordiamo, infatti, che per tutte le famiglie che volessero visitare questa scuola superiore finalese e conoscerne ogni dettaglio delle aule, delle cucine e delle attrezzature, sarà disponibile ancora una data, l'11 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Come dicevamo, quello odierno è stato l'ultimo Open Day prima delle vacanze di Natale e quindi l'evento è stato trasformato in una festa un po' speciale. I ragazzi hanno preparato una "merenda" a base di pizze, focacce, torte salate e accompagnata da dissetanti cocktail analcolici o dalla cioccolata calda, per chi preferisce qualcosa di più "invernale".

L'evento ha mobilitato gran parte del personale docente e non docente dell'istituto: la vicepreside, prof. Stefania Arata, gli insegnanti (in ordine alfabetico) Roberto Badano, Agnese Bove, Daniele D'Agostino, Roberta Faccini, Gabriele Grasso, Marialina Maldina, Alberto Peluffo, Eleonora Pezzica, Loredana Piccin, Silvano Rebaudo, Domenico Tassone, Manuela Viazzi e Salvatore Silvio Vullo, l'assistente tecnico Antonio Piemontese e tutti gli assistenti Tonino Costa, Lillo Mendola e Piero Porro.

La vicepreside Arata si dichiara soddisfatta, al termine di questo incontro, sia per l'impegno dimostrato dagli studenti della scuola, sia per la risposta positiva avuta dalle famiglie.

Noi stessi di Savonanews abbiamo interpellato alcuni genitori, che si sono detti positivamente colpiti da quanto hanno trovato al "Migliorini".