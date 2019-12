Barra di ferro sul viadotto di Varazze della A10: è caduta da un mezzo pesante

In merito a quanto riportato, riguardo la presunta caduta di una barra di ferro dal viadotto Teiro in A10 Genova-Ventimiglia, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, a seguito di verifiche congiunte con i Vigili del Fuoco, ha accertato che si è trattato di una perdita di carico da parte di un mezzo pesante carico di barre per la posa del cemento che viaggiava in direzione est.