Celle, dopo un lungo "tira e molla" da lunedì 9 dicembre via ai lavori sul S. Brigida

Lunedì 9 dicembre dalle ore 7 prenderanno il via i lavori di sistemazione del Rio Santa Brigida a Celle.

Dopo un lungo tira e molla con inizio ad ottobre, proseguito tutto il mese fino all'ufficialità della data del 19 novembre, poi rinviata a causa delle imponenti precipitazioni, la ditta che si è aggiudicata i lavori da Anas inizierà così gli interventi di adeguamento idraulico del rio cellese.

Nella giornata di ieri è giunta la notizia al sindaco Caterina Mordeglia e potranno così partire, con due mesi di ritardo, i lavori che dovrebbero durare circa 7 mesi, arrivando a ridosso e probabilmente sforando il limite massimo per la conclusione che era previsto, per non creare ulteriori disagi alla viabilità, prima dell'estate.

Si preannunciano così disagi e lunghe code per gli automobilisti che già nel levante savonese devono "sopportare" la classifica viabilità congestionata tra Albisola Superiore e Albissola Marina.

Sarà presente un senso unico alternato sull'Aurelia nel tratto di via Poggi tra l'intersezione con via S. Brigida e piazza Costa regolato da un impianto semaforico, che sarà sincronizzato con quello di via Colla, con limitazione al transito per i veicoli con peso fino a 3.5 tonnellate e larghezza fino a 3 metri. Il doppio senso di circolazione invece sarà presente in via Colla nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia e l'Aurelia.

In uscita invece dal distributore di carburante, svoltando a sinistra si potrà tornare sull'Aurelia, svoltando a destra si potrà dirigersi in direzione Piazza Volta (piazza della stazione) con direzioni consentite in via Gioia e via Santi Giacomo e Filippo.

Saranno inoltre presenti i divieti di transito in Via Colla per veicoli superiori a 20 tonnellate. I divieti di sosta con rimozione forzata saranno posizionati invece in diverse vie per permettere la modifica della viabilità (via Colla, via Poggi). Per i veicoli con lunghezza superiore a 8 metri divieto di svolta verso Largo Giolitti, per i pedoni invece divieto di transito in alcuni tratti interessati dal cantiere e dalla mobilità modificata secondo la segnaletica posizionata durante le fasi di cantiere.

Per i mezzi con lunghezza superiore a 8 metri e peso superiore a 3.5 tonnellate direzione obbligatoria a sinistra da Via Colla per l'Aurelia verso Sanda, direzione obbligatoria a destra per i mezzi provenienti invece da Via del Ghiare per via Colla (eccetto servizio pubblico). Sarà chiusa al transito veicolare Via Aicardi.