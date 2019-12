Riattivato il gas a Tovo San Giacomo

Alle 15:20 circa di oggi pomeriggio il Comune di Tovo San Giacomo ha reso nota la riattivazione del servizio gas.

Precisa il Comune: "Come già annunciato, il gestore ha riparato il guasto alle ore 15. Qualora non arrivasse il gas, verificare che sia aperta la valvola di sicurezza vicino al contatore del vostro impianto che, in caso di anomalie come quelle di oggi, automaticamente scatta e si chiude. Se avete dubbi, l’unico modo è contattare il gestore e chiedere informazioni o contattare un tecnico".

Il disagio era stato segnalato oggi dal sindaco Alessandro Oddo, che aveva spiegato: "Il gestore della rete del gas mi ha appena informato che a causa di una rottura sulla condotta principale, l’erogazione del gas è stata interrotta su tutto il territorio di Tovo San Giacomo e Magliolo".