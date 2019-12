Orologi Calvin Klein: gli sconti di Fabio Ferro anche sulla nuova collezione!

In cerca del perfetto regalo di Natale per lei o per lui? Ultimamente gli orologi sono tra gli accessori che vanno per la maggiore e mettere sotto l’albero uno dei modelli di Calvin Klein è sicuramente una fantastica idea! La nuova collezione è spettacolare e Fabio Ferro propone degli sconti interessanti anche su questi modelli, particolari ed originali, perfetti se cercate un dono speciale da mettere sotto l’albero.

Orologi Calvin Klein: il perfetto connubio di stile e qualità

Ciò che rende davvero unici tutti gli orologi Calvin Klein è il perfetto connubio che gli ideatori sono riusciti ad ottenere tra stile e qualità dei materiali. Molti brand famosi puntano sull’uno o sull’altro aspetto, lasciando quindi a desiderare sotto certi punti di vista. Le collezioni Calvin Klein invece sono state progettate nei minimi dettagli con la massima attenzione, sia per quanto riguarda ogni singolo componente che per il design generale. Parliamo di veri e propri gioielli quindi, non semplici accessori ma oggetti in grado di conferire uno stile unico a chi li indossa: degli status symbol che non possono di certo passare inosservati.

Nessun dettaglio è lasciato al caso: dal cinturino al quadrante ogni più piccolo particolare è realizzato con la massima cura e con materiali di prima scelta.

Le nuove collezioni di orologi Calvin Klein

La nuova collezione di orologi Calvin Klein merita di essere valorizzata al massimo perché è un vero e proprio capolavoro in quanto a stile ed eleganza. Il design è moderno, ma non rinuncia mai ad una sofisticatezza che traspare da ogni dettaglio, dal cinturino al quadrante. Le soluzioni del nuovo catalogo sono in grado di assecondare qualsiasi gusto, dal più moderno del ragazzo giovane al classico dell’uomo di una certa età. L’eleganza e la ricerca del dettaglio sono però sempre messe in primo piano.

La collezione Minimal con cinturino in maglia

Bellissima la nuova collezione di orologi Calvin Klein Minimal, che si distingue per il particolarissimo cinturino in acciaio inox con lavorazione a maglia dotato di chiusura a scatto. Regolabile per polsi larghi o più stretti, questo bracciale è perfetto per l’uomo moderno che ama seguire la moda del momento e indossare un accessorio di stile unico ed inconfondibile. Eleganti e raffinati, gli orologi della linea Minimal sono l’ideale anche per i ragazzi più giovani perché il loro stile contemporaneo si adatta a qualsiasi outfit e può essere sfoggiato nelle più svariate occasioni.

La collezione High Noon con cinturino in pelle

Molto interessante anche la nuova collezione di orologi Calvin Klein High Noon: un perfetto connubio di stile tra passato e presente. La cassa bombata rievoca le linee vintage anni 50 e 60, mentre il cinturino in pelle rimane un elemento sempre attuale ed elegante. Questi accessori sono perfetti per gli uomini che amano lo stile ricercato e raffinato di un tempo, ma non vogliono rinunciare ad un tocco di modernità. Gli orologi della nuova collezione High Noon sono un regalo perfetto da mettere sotto l’albero perché fanno una bellissima figura e non hanno prezzo esagerati.