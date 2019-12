Calizzano, Babbo Natale e i Folletti del Bosco hanno dato il via alle festività natalizie (FOTO)

Babbo Natale e i Folletti del Bosco stamattina hanno fatto visita a Calizzano. I Folletti hanno portato le ghirlande fatte di paglia che si sono andate ad aggiungere agli addobbi e agli alberi già presenti in tutto il paese. La sorpresa più inaspettata è stata la presenza di Babbo Natale, nella Piazza della Chiesa Parrocchiale, che ha distribuito caramelle a tutti i bambini e prima di andare via ha "inviato" a destinazione le letterine di Natale attaccandole a palloncini colorati.

Calizzano ha iniziato così a prepararsi al prossimo Natale, partendo dai bambini e dai loro sorrisi. Il progetto per abbellire Il paese con materiali ecosostenibili e con il minor impatto ambientale prosegue. In Piazza San Rocco è stato addobbato l'albero con stelle intagliate in legno e molti alberi sistemati nel paese si illuminano grazie alle batterie solari che durante il giorno "fanno il pieno" ricaricandosi.

Il progetto, partito quest'anno, con la buona volontà di tanti calizzanesi è quello di un Natale Green e si svilupperà nel corso degli anni con la possibilità di aumentare l'allestimento già molto importante per tutto il territorio Comunale .

Un modo per visitare Calizzano approfittandone per fare acquisti natalizi dei numerosi prodotti a km zero presenti sul nostro territorio e delle proposte dei nostri negozi.