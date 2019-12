Radio Onda Ligure 101: una puntata dedicata al Natale nelle Albisole

Oggi su Radio Onda Ligure 101 appuntamento dalle 13 alle 14, dedicato al Natale nelle Albisole.

Ospiti in studio in rappresentanza dei due comuni, il vicesindaco Nicoletta Negro per Albissola Marina e l’assessore Luca Ottonello per Albisola Superiore. Insieme a loro scopriremo i calendari degli eventi natalizi.

