Sabato 7 dicembre Varazze ricorda Mons. Francesco Calandrone

Foto per g.c. di "Ponente Varazzino"

Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 17:00 a Varazze, presso la Sala Fratelli Stellati di via Carlo Nocelli, si terrà la Benedizione della targa a ricordo di Mons. Francesco Calandrone, posta alla base del busto posizionato nell’antistante giardino.

Il busto del "Parroco Buono", com’era stato soprannominato e tuttora viene ricordato, è stato realizzato e donato alla città di Varazze dallo scultore Antonino Ruggeri di Quartu S. Elena (CA).

Alle ore 18:00 Messa Solenne nella Collegiata di Sant’Ambrogio.

Gli Amministratori della Città, con la collaborazione con la Confraternita N.S. Assunta e dell’Associazione Culturale “U Campanin Russu”, per l’inaugurazione ufficiale dell’opera ricevuta in dono hanno organizzato una mostra a tema nella Sala scelta per ospitarla, che si è tenuta venerdì 8 febbraio 2013, alla presenza delle Autorità Civili, Religiose, del nipote di Mons. Calandrone, dello scultore Antonino Ruggeri, dei rappresentanti dell’associazionismo varazzino, del poeta Mario Traversi, di numerosi concittadini, di Televarazze e delle quattro pittrici partecipanti alla mostra collettiva: Caterina Galleano, Demi Canepa, Mariangela Patanè e Maria Pia Vaccari.

«Calandrone Francesco è nato a Casanova di Varazze il 17 giugno 1884 ed è stato ordinato Sacerdote il 22 dicembre 1906. Dottore in Filosofia e Teologia. Professore nel Seminario Vescovile fino al 1922; Canonico Teologo della Cattedrale di Savona e poi, dal 1922, Prevosto di Varazze. Deceduto in Varazze il 7 dicembre 1957.»