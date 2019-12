CGIL, CISL, UIL Savona al ministro Bellanova: "Urge piano Marshall per infrastrutture, territorio e crisi industriali Savonesi"

Così le segreterie savonesi delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil a seguito dell'incontro odierno con il ministro Teresa Bellanova: "La premessa per il nostro territorio è ripartire. Ripartire dalla soluzione delle tante, troppe crisi industriali ancora irrisolte e dare finalmente una prospettiva a migliaia di lavoratrici e lavoratori.

In questi giorni sono presenti oltre 50 cantieri in provincia di Savona causati dagli eventi meteorologici del 23 e 24 novembre che hanno causato decine di frane e smottamenti con il crollo del viadotto dell'autostrada A6 e la chiusura di tutte le più importanti vie di comunicazione da e per l'entroterra Savonese -polmone industriale della nostra Provincia.

È necessario un intervento strutturale per la messa in sicurezza del territorio, la manutenzione delle infrastrutture danneggiate e la costruzione di quelle nuove fondamentali per il territorio- Potenziamento della rete ferroviaria per la tratta SV-TO e SV-AL , la messa in sicurezza dell'autostrada A6 SV-TO e di tutte le vie di comunicazione che sono state danneggiate in primi la tratta SV-ALTARE - Colle di cadibona-. Oltre che alla messa in opera di tutte le infrastrutture terrestri da e per la piattaforma di Vado Ligure.