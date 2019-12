Dl Fisco, Lega: "Approvato nostro odg su nuove risorse per danni maltempo in Liguria"

“Con l'approvazione del nostro ordine del giorno abbiamo chiesto un impegno al governo perché siano stanziate ulteriori risorse per il Fondo nazionale delle emergenze per il 2019 per la Protezione civile per la Liguria. La nostra regione ha subito danni per il maltempo che sono nell'ordine di oltre 400 milioni di euro, senza contare i danni a privati e aziende: i quaranta milioni fino a oggi stanziati non fronteggiano neppure le spese per le somme urgenze già spese dagli enti locali per il rispristino della viabilità. Inoltre, i sindaci hanno solo 30 giorni per anticipare i soldi e avviare gli interventi per risolvere le prime emergenze: l'adeguata copertura da parte del governo è indispensabile per evitare ulteriori complicazioni nella gestione dell'emergenza da parte dei Comuni. Oggi abbiamo centrato una prima vittoria a cui auspichiamo segua un rapido ed efficace impegno del governo a sostegno di un territorio gravemente ferito, con danni enormi alle infrastrutture e alle imprese, che rischia l'isolamento”. Lo dichiarano i deputati liguri della Lega Edoardo Rixi, Sara Foscolo, Flavio Di Muro e Lorenzo Viviani, firmatari dell'odg collegato al dl Fisco.